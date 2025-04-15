В Киевской области усилят меры безопасности во время Пасхи: чего ожидать

В Киевской области введут ограничения и меры безопасности во время Пасхи. В праздничные дни полиция, ГСЧС и СБУ будут работать в усиленном режиме.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской областной военной администрации (ОВА).
Во время Пасхи, как пишет ОВА:
В том же числе рекомендовано составлять графики служб и освящения пасхальных корзин, чтобы избежать скопления людей в одном месте.
Правоохранительные органы, СБУ и ГСЧС будут работать в усиленном режиме.
В течение последних месяцев страна-террорист Россия существенно усилила обстрелы по гражданским местам и объектам Украины. Например, 13 апреля, враг ударил по центру Сум во время Вербного воскресенья, в результате чего погибли 35 человек.
Отдельно стоит добавить, что во время Пасхи усиление мер безопасности будет действовать не только в Киевской области, но и в:
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