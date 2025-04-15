В Киевской области усилят меры безопасности во время Пасхи: чего ожидать

Усиление мер безопасности во время Пасхи

В течение последних месяцев страна-террорист Россия существенно усилила обстрелы по гражданским местам и объектам Украины. Например, 13 апреля, враг ударил по центру Сум во время Вербного воскресенья, в результате чего погибли 35 человек.

Отдельно стоит добавить, что во время Пасхи усиление мер безопасности будет действовать не только в Киевской области, но и в:

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