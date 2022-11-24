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В Киевской области более тысячи населенных пунктов остаются без света, - полиция

Фото: в Киевской области более 1000 населенных пунктов без света (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Киевской области более тысячи населенных пунктов остаются без света после вчерашней ракетной атаки россиян. Ремонтные работы продолжаются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника полиции Киевской области Андрея Небытова в эфире телемарафона.

"Всю ночь работали энергетики, еще вчера начало возвращаться напряжение в некоторые населенные пункты. К сожалению, после вчерашнего обстрела 1125 населенных пунктов остались без света. Но энергетики работают, и мы преодолеем все последствия", - отметил он.

Напомним, по состоянию на утро 24 ноября около 70% Киева остается без света. Водоснабжение было восстановлено только на левом берегу.

Подробнее о последствиях вчерашних ударов читайте в материале РБК-Украина.

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