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У Київській області понад тисячу населених пунктів залишаються без світла, - поліція

Фото: у Київській області понад 1000 населених пунктів без світла (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У Київській області понад тисячу населених пунктів залишаються без світла після вчорашньої ракетної атаки росіян. Ремонтні роботи тривають.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника поліції Київської області Андрія Нєбитова в ефірі телемарафону.

"Всю ніч працювали енергетики, ще вчора почала повертатися напруга в деякі населені пункти. На жаль, після вчорашнього обстрілу 1 125 населених пунктів залишилися без світла. Але енергетики працюють, і ми подолаємо всі наслідки", - зазначив він.

Нагадаємо, на ранок 24 листопада близько 70% Києва залишається без світла. Водопостачання відновили лише на лівому березі.

Детальніше про наслідки вчорашніх ударів читайте у матеріалі РБК-Україна .

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Київська областьвідключеня світлаЕлектроенергія