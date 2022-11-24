Без света до сих пор 70% Киева, воду дали только на левом берегу

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telergam мэра Виталия Кличко.

Сообщается, что энергетики и водоканал работали всю ночь. Уже восстановили водоснабжение на левом берегу, на правом планируют в первой половине дня.

"70% процентов столицы пока остается без электричества. Энергетики прилагают все усилия, чтобы как можно быстрее его вернуть. Однако отмечают, что это будет зависеть от восстановления баланса в энергосистеме Украины", - добавил Кличко.