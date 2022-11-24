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Без света до сих пор 70% Киева, воду дали только на левом берегу

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Киев, Четверг 24 ноября 2022 07:47
Без света до сих пор 70% Киева, воду дали только на левом берегу Фото: энергетики пытаются вернуть свет в Киев (GettyImages)
Автор: Александр Мороз

Из-за последствий ракетных ударов по состоянию на утро 70% Киева остается без света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telergam мэра Виталия Кличко.

Сообщается, что энергетики и водоканал работали всю ночь. Уже восстановили водоснабжение на левом берегу, на правом планируют в первой половине дня.

"70% процентов столицы пока остается без электричества. Энергетики прилагают все усилия, чтобы как можно быстрее его вернуть. Однако отмечают, что это будет зависеть от восстановления баланса в энергосистеме Украины", - добавил Кличко.

Напомним, ранее сообщалось, что утром в Киеве не ходят трамваи, но на их маршруты вышли автобусы.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что свет в Киеве может появиться уже в первой половине дня 24 ноября.

Подробнее о последствиях вчерашних ударов читайте в материале РБК-Украина.

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