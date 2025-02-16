Почти в половине областей Украины объявили тревогу: в чем причина (отбой)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОВА Ивана Федорова.

По состоянию на 04:36 карта воздушных тревог выглядит следующим образом. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Киевской, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Сумской, Полтавской, Николаевской, Одесской, Харьковской, Днепропетровской, Херсонской, Запорожской и Донецкой областях.

"ВНИМАНИЕ! Угроза ударов баллистическими ракетами по Запорожской области и другим областям Украины, где объявлена воздушная тревога", - говорится в сообщении в 04:33.

Напомним, что этой ночью российские оккупанты пытались атаковать ряд регионов Украины беспилотниками. Сигнал тревоги из-за угрозы объявляли в том числе, в Киеве.

Однако отметим, что в Николаеве на фоне атаки дронов были слышны взрывы. Через некоторое время местные власти проинформировали о пожаре, повреждении магазина и одном пострадавшем.

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