Из-за обстрела Каменского есть погибший, количество пострадавших возросло

В городе Каменское в результате ночной российской дроновой атаки возросло количество пострадавших уже до четырех человек. Кроме того, известно об одной жертве.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на Telegram руководителя Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

Чиновник рассказал, что погиб мужчина. Он также проинформировал, что пострадали четверо: 11-летняя девочка и три женщины, одна из которых находится в тяжелом состоянии.

Начальник ОВА также сообщил, что в Каменском спасатели уже потушили пожар двух квартир в девятиэтажке, который возник из-за атаки БПЛА россиян.

"В целом повреждены 3 многоквартирных дома и 6 авто", - рассказал чиновник.

Последствия дроновой атаки на город Каменское в ночь на 26 апреля (фото: t.me/dnipropetrovskaODA)

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Кроме того, глава ОВА рассказал о ранении мужчины в Днепровском районе, который будет лечиться амбулаторно.

"Произошло несколько возгораний. Повреждены предприятия, разрушено здание, которое не эксплуатировалось", - передал Лысак.

Также глава ОВА рассказал, что вечером оккупанты ударили FPV-дронами по Межевской громаде Синельниковского района - там пострадал мужчина. Возникли пожары, и огонь уничтожил экскаватор.

"Утром враг попал дроном-камикадзе по Марганецкой громаде Никопольского района. Люди уцелели", - добавил он.

Также начальник ОВА проинформировал, что этой ночью силами и средствами ПВО над Днепропетровской областью было уничтожено 11 беспилотников противника