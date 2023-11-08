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В Киевской области подростки разгромили вагон поезда: их нашла полиция

Иллюстративное фото: в Киевской области подростки разгромили вагон поезда (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Ученики 8 класса разгромили вагон поезда Яготин - Киев в Киевской области. Полиция оперативно установила их личности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю" в Facebook.

По данным компании, инцидент произошел 28 октября около 22 часов на перегоне Борисполь - Барышевка. 

"Неизвестные повредили окно и три сидения в вагоне электропоезда №6922 Яготин - Киев", - уточняют в УЗ. 

Позже в сети появилось видео преступления, на котором были неустановленные личности. Позже их установили сотрудники Бориспольского отдела полиции. 

"Ими оказались подростки 2008-2009 годов рождения. Дети вместе с родителями и преподавателями приглашены для составления материала", - добавили в компании. 

Напомним, ранее в мае этого года подростки решили покататься на грузовых поездах под Киевом. Одного из них госпитализировали в результате такого "развлечения". 

 

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УкрзализныцяКиевская областьпотягпідлітки