Под Киевом подростки катались на вагонах поездов, один из них серьезно пострадал
Двое парней в Киевской области решили прокатиться на грузовых вагонах. В результате такого "развлечения" один из них был госпитализирован в больницу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника главного управления Нацполиции в Киевской области Андрея Небитова в Telegram.
"Смертельно опасные развлечения устроил себе 16-летний подросток и его товарищ в Бориспольском районе. Ребята катались на грузовых вагонах. После такого "экстрима" одного из парней с тяжелыми травмами нашли на путях", - сообщил начальник главного управления Нацполиции в Киевской области.
По его данным, раненого парня в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу.
"За его жизнь борются врачи", - добавил Небытов.
Он также обратился к родителям, призывая следить за досугом подростков, не допускать их участия в развлечениях, которые могут стоить жизни.
Напомним, 11 марта, двое подростков в городе Вишневом, находящемся под Киевом, залезли на грузовые вагоны. Из-за впечатления током один парень погиб на месте, другой получил ранения.
В ноябре прошлого года из-за удара током на предприятии погиб 14-летний подросток.
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