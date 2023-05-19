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Под Киевом подростки катались на вагонах поездов, один из них серьезно пострадал

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Киевская область, Пятница 19 мая 2023 17:41
Под Киевом подростки катались на вагонах поездов, один из них серьезно пострадал Фото: подростки катались на вагонах поездов (flickr com)
Автор: Карина Левицкая

Двое парней в Киевской области решили прокатиться на грузовых вагонах. В результате такого "развлечения" один из них был госпитализирован в больницу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника главного управления Нацполиции в Киевской области Андрея Небитова в Telegram.

"Смертельно опасные развлечения устроил себе 16-летний подросток и его товарищ в Бориспольском районе. Ребята катались на грузовых вагонах. После такого "экстрима" одного из парней с тяжелыми травмами нашли на путях", - сообщил начальник главного управления Нацполиции в Киевской области.

По его данным, раненого парня в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу.

"За его жизнь борются врачи", - добавил Небытов.

Он также обратился к родителям, призывая следить за досугом подростков, не допускать их участия в развлечениях, которые могут стоить жизни.

Напомним, 11 марта, двое подростков в городе Вишневом, находящемся под Киевом, залезли на грузовые вагоны. Из-за впечатления током один парень погиб на месте, другой получил ранения.

В ноябре прошлого года из-за удара током на предприятии погиб 14-летний подросток.

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