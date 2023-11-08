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У Київській області підлітки розгромили вагон поїзда: їх знайшла поліція

Ілюстративне фото: у Київській області підлітки розгромили вагон поїзда (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Учні 8 класу розгромили вагон поїзда Яготин - Київ у Київській області. Поліція оперативно встановила їхні особи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю" у Facebook.

За даними компанії, інцидент стався 28 жовтня близько 22 години на перегоні Бориспіль - Баришівка.

"Невідомі пошкодили вікно та три сидіння у вагоні електропоїзда №6922 Яготин - Київ", - уточнюють в УЗ.

Пізніше у мережі з'явилося відео злочину, на якому були невстановлені особи. Згодом їх встановили співробітники Бориспільського відділу поліції.

"Ними виявилися підлітки 2008-2009 років народження. Дітей разом з батьками та викладачами запрошено для складання матеріалу", - додали в компанії.

Нагадаємо, раніше у травні цього року підлітки вирішили покататися на вантажних поїздах під Києвом. Одного з них госпіталізували внаслідок такої "розваги".

 

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УкрзалізницяКиївська областьпотягпідлітки