В Киевской области ряд населенных пунктов остались без газа: в чем причина

В Броварском районе Киевской области из-за повреждения подземного распределительного газопровода высокого давления в среду, 24 июля, ряд населенных пунктов остались без газа.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram Киевской областной военной администрации.

В настоящее время проводится перекрытие задвижек в населенные пункты и подготовительные работы по ремонту газопровода. По оценкам специалистов для ликвидации аварии и возобновления поставок газа понадобится минимум двое суток.

Начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко обратился в правоохранительные органы для расследования инцидента и привлечения причастных к ответственности.

Газопровод был поврежден строительной техникой при проведении несогласованных земляных работ на одном из частных участков.

Отмечается, что оперативные службы уже работают на месте устранения последствий аварии.

Также без газоснабжения остались садовые общества "Ландыш", "Подснежник", "Трудовик", "Очарованная Десна", "Любич", "Академические Сады" и "Прилесье".

Как сообщается, аварийно отключены 4149 потребителей в селах Рожны, Скибин, Летки, Леточки, Соболевка и хуторе Парня.

Напомним, "Укрэнерго" обновило графики отключений света до конца суток 24 июля. Так, с 16:00 в Киеве и ряде областей до конца суток будет действовать одна очередь отключений. А в некоторых областях отключений света не будет до 20:00.

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