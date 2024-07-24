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В Киевской области ряд населенных пунктов остались без газа: в чем причина

Киевская область, Среда 24 июля 2024 18:59
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В Киевской области ряд населенных пунктов остались без газа: в чем причина Фото: в Киевской области ряд населенных пунктов остался без газа (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Броварском районе Киевской области из-за повреждения подземного распределительного газопровода высокого давления в среду, 24 июля, ряд населенных пунктов остались без газа.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram Киевской областной военной администрации.

Как сообщается, аварийно отключены 4149 потребителей в селах Рожны, Скибин, Летки, Леточки, Соболевка и хуторе Парня.

Также без газоснабжения остались садовые общества "Ландыш", "Подснежник", "Трудовик", "Очарованная Десна", "Любич", "Академические Сады" и "Прилесье".

Отмечается, что оперативные службы уже работают на месте устранения последствий аварии.

Газопровод был поврежден строительной техникой при проведении несогласованных земляных работ на одном из частных участков.

Начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко обратился в правоохранительные органы для расследования инцидента и привлечения причастных к ответственности.

В настоящее время проводится перекрытие задвижек в населенные пункты и подготовительные работы по ремонту газопровода. По оценкам специалистов для ликвидации аварии и возобновления поставок газа понадобится минимум двое суток.

Напомним, "Укрэнерго" обновило графики отключений света до конца суток 24 июля. Так, с 16:00 в Киеве и ряде областей до конца суток будет действовать одна очередь отключений. А в некоторых областях отключений света не будет до 20:00.

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