У Київській області низка населених пунктів залишилися без газу: в чому причина

У Броварському районі Київської області через пошкодження підземного розподільного газопроводу високого тиску у середу, 24 липня, низка населених пунктів залишилися без газу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської обласної військової адміністрації.

Наразі проводиться перекриття засувок до населених пунктів та підготовчі роботи для ремонту газопроводу. За оцінками фахівців для ліквідації аварії та поновлення постачання газу знадобиться мінімум дві доби.

Начальник Київської ОВА Руслан Кравченко звернувся до правоохоронних органів для розслідування інциденту та притягнення причетних до відповідальності.

Газопровід було пошкоджено будівельною технікою під час проведення неузгоджених земляних робіт на одній із приватних ділянок.

Зазначається, що оперативні служби вже працюють на місці над усуненням наслідків аварії.

Також без газопостачання залишилися садові товариства "Ландиш", "Пролісок", "Трудовик", "Зачарована Десна", "Любич", "Академічні Сади" та "Прилісся".

Як повідомляється, аварійно відключені 4149 споживачів у селах Рожни, Скибин, Літки, Літочки, Соболівка та хуторі Парня.

Нагадаємо, "Укренерго" оновило графіки відключень світла до кінця доби 24 липня. Так, з 16:00 у Києві та низці областей до кінця доби діятиме одна черга відключень. А у деяких областях відключень світла не буде до 20:00.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.