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У Київській області низка населених пунктів залишилися без газу: в чому причина

Київська область, Середа 24 липня 2024 18:59
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У Київській області низка населених пунктів залишилися без газу: в чому причина Фото: у Київській області низка населених пунктів залишилися без газу (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У Броварському районі Київської області через пошкодження підземного розподільного газопроводу високого тиску у середу, 24 липня, низка населених пунктів залишилися без газу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської обласної військової адміністрації.

Як повідомляється, аварійно відключені 4149 споживачів у селах Рожни, Скибин, Літки, Літочки, Соболівка та хуторі Парня.

Також без газопостачання залишилися садові товариства "Ландиш", "Пролісок", "Трудовик", "Зачарована Десна", "Любич", "Академічні Сади" та "Прилісся".

Зазначається, що оперативні служби вже працюють на місці над усуненням наслідків аварії.

Газопровід було пошкоджено будівельною технікою під час проведення неузгоджених земляних робіт на одній із приватних ділянок.

Начальник Київської ОВА Руслан Кравченко звернувся до правоохоронних органів для розслідування інциденту та притягнення причетних до відповідальності.

Наразі проводиться перекриття засувок до населених пунктів та підготовчі роботи для ремонту газопроводу. За оцінками фахівців для ліквідації аварії та поновлення постачання газу знадобиться мінімум дві доби.

Нагадаємо, "Укренерго" оновило графіки відключень світла до кінця доби 24 липня. Так, з 16:00 у Києві та низці областей до кінця доби діятиме одна черга відключень. А у деяких областях відключень світла не буде до 20:00.

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