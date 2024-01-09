В Киевской области группа поджигателей за деньги устраивала диверсии на железной дороге

В Киевской области было сообщено о подозрении четырем лицам по факту поджогов на железнодорожном перегоне релейных шкафов сигнальной установки. Это приводило к нарушениям работы транспорта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской областной прокуратуры.
Подозрения фигурантам были сообщены при процессуальном руководстве Бориспольской окружной прокуратуры по фактам умышленного уничтожения чужого имущества и повреждения путей сообщения и транспортных средств: ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 194, ч. 1 ст. 277 УК Украины.
По данным следственных органов, подозреваемые на одной из железнодорожных гонок Киевской области облили легковоспламеняющейся жидкостью и подожгли релейные шкафы сигнальной установки.
Также было установлено, что соответствующие указания злоумышленники получали от неустановленного в мессенджере Telegram.
"За денежное вознаграждение подозреваемые совершили на железнодорожном перегоне четыре аналогичных поджога", - говорится в сообщении.
Также в прокуратуре добавили, что правоохранители устанавливают заказчиков данного преступления.
"Досудебное расследование осуществляется следователями Бориспольского РУП ГУНП в Киевской области при оперативном сопровождении ГУ СБУ в Киеве и Киевской области", - говорится в сообщении.
В Киевской области задержали группу из четырех человек, поджигавших релейные шкафы на железной дороге (фото: t.me/press_kobl)
Ранее сообщалось, что в ноябре 2023 года железнодорожники в очередной раз задержали несовершеннолетних вандалов. Подростки повредили пригородный поезд Золочев - Харьков-Пассажирский.
Также отмечалось, что это уже третий подобный случай за последние три недели. Так, например:
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