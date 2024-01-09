UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Київській області група паліїв за гроші здійснювала диверсії на залізниці

Фото: у Київській області затримали паліїв на залізниці (facebook com Ukrzaliznytsia)
Автор: Володимир Костирін

У Київській області було повідомлено про підозру чотирьом особам за фактом підпалів на залізничному перегоні релейних шаф сигнальної установки. Це призводило до порушень роботи транспорту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської обласної прокуратури.

Підозри фігурантам були повідомлені за процесуального керівництва Бориспільської окружної прокуратури за фактами умисного знищення чужого майна та пошкодження шляхів сполучення та транспортних засобів: ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 194, ч. 1 ст. 277 КК України.

Що встановило слідство

За даними слідчих органів, підозрювані на одному з залізничних перегонів Київської області облили легкозаймистою рідиною та підпалили релейні шафи сигнальної установки.

Також було встановлено, що відповідні вказівки зловмисники отримували від невстановленої особи у месенджері Telegram.

"За грошову винагороду підозрювані здійснили на залізничному перегоні чотири аналогічні підпали", - йдеться в повідомленні.

Також у прокуратурі додали, що нині правоохоронці встановлюють замовників даного злочину.

"Досудове розслідування здійснюється слідчими Бориспільського РУП ГУНП в Київській області за оперативного супроводу ГУ СБУ у місті Києві та Київській області", - йдеться в повідомленні.

У Київській області затримали групу з чотирьох осіб, які підпалювали релейні шафи на залізниці (фото: t.me/press_kobl)

Інциденти на залізниці 

Раніше повідомлялося, що у листопаді 2023 року залізничники вчергове затримали неповнолітніх вандалів. Підлітки пошкодили приміський поїзд Золочів - Харків-Пасажирський.

Також зазначалося, що це був уже третій подібний випадок за останні три тижні. Так, наприклад:

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
УкрзалізницяКиївська областьПрокуратура