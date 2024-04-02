Киевлян предупредили о сильных порывах ветра завтра
В среду, 3 марта, в Киеве ожидаются сильные порывы ветра.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.
По данным синоптиков, завтра в столице ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.
Специалисты призывают во время сильного ветра:
- плотно закрывать окна; убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
- в случае необходимости укрыться в ближайшем помещении или природном укрытии;
- держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, больших деревьев, а также не парковать рядом с ними автомобили.
Погода в Украине
В ближайшие дни в Украине ожидается похолодание. Завтра в подавляющей части регионов страны пройдут дожди.
В Киеве местами дождь, гроза. Сильный западный ветер до порывов 15-18 м/с.
Ожидается понижение температуры воздуха ночью до +7+10 градусов, днем до +16 градусов.
Как ранее рассказывал синоптик Владимир Деркач, в начале апреля в Украину вернется тепло, а небо будет ясным.
В целом погода весной 2024 года в Украине будет теплой и влажной. Ожидается период потепления, но будет много дождей. Возможен мокрый снег и заморозки.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.