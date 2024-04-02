Киевлян предупредили о сильных порывах ветра завтра

В среду, 3 марта, в Киеве ожидаются сильные порывы ветра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА .

По данным синоптиков, завтра в столице ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

Специалисты призывают во время сильного ветра:

плотно закрывать окна; убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

в случае необходимости укрыться в ближайшем помещении или природном укрытии;

держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, больших деревьев, а также не парковать рядом с ними автомобили.

Погода в Украине

В ближайшие дни в Украине ожидается похолодание. Завтра в подавляющей части регионов страны пройдут дожди.

В Киеве местами дождь, гроза. Сильный западный ветер до порывов 15-18 м/с.

Ожидается понижение температуры воздуха ночью до +7+10 градусов, днем до +16 градусов.

Как ранее рассказывал синоптик Владимир Деркач, в начале апреля в Украину вернется тепло, а небо будет ясным.

В целом погода весной 2024 года в Украине будет теплой и влажной. Ожидается период потепления, но будет много дождей. Возможен мокрый снег и заморозки.