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В Киевской области двое малолетних сестер отравились угарным газом

Киевская область, Воскресенье 28 января 2024 16:54
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В Киевской области двое малолетних сестер отравились угарным газом Фото: в Киевской области двое малолетних сестер отравились угарным газом (umdpl.info)
Автор: Карина Левицкая

Вчера, 27 января, в Бучанском районе отравились угарным газом двое малолетних сестер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал полиции Киевской области.

Вчера в полицию поступило сообщение из больницы о госпитализации двух сестер 12 и 10 лет.

Правоохранители установили, что накануне семья приехала на выходные на дачу в село Торфяное. Родители, чтобы обогреть дом, разожгли печь.

Предварительно, в результате неисправности воздуховода произошло задымление.

Детей срочно доставили в больницу с предварительным диагнозом - отравление угарным газом.

"Сейчас жизни и здоровью сестер ничего не угрожает. Уважаемые граждане! Полиция Киевщины в очередной раз призывает: соблюдайте все нормы при эксплуатации печного отопления и вовремя проверяйте его состояние!", - отметили в полиции.

Отравление угарным газом в Украине

Напомним, 3 января в одной из квартир многоэтажки города Чоп в Закарпатье семья пострадала от, вероятно, отравления угарным газом.

А 23 декабря в Шосткинском районе Сумской области семья отравилась угарным газом. Два человека погибли.

Также в начале ноября в Ужгороде целая семья отравилась угарным газом. Среди пострадавших двое детей 11 и 9 лет, а также 6-месячный младенец.

В Минздраве дали советы, как уберечься от отравления угарным газом.

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