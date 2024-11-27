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В Киеве объявили воздушную тревогу из-за дронов

Среда 27 ноября 2024 01:45
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В Киеве объявили воздушную тревогу из-за дронов Фото: люди в метро во время тревоги (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь на 27 ноября в Киеве была объявлена воздушная тревога. Причиной сигнала стали вражеские дроны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

Сигнал тревоги раздался в 01:39. Впоследствии военные сообщили, что в направлении столицы летит вражеский дрон.

"Вражеский ударный БПЛА приближается к Киеву с юга", - говорится в сообщении.

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