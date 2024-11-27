В Киеве объявили воздушную тревогу из-за дронов

Фото: люди в метро во время тревоги (Getty Images)

В ночь на 27 ноября в Киеве была объявлена воздушная тревога. Причиной сигнала стали вражеские дроны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

Сигнал тревоги раздался в 01:39. Впоследствии военные сообщили, что в направлении столицы летит вражеский дрон. "Вражеский ударный БПЛА приближается к Киеву с юга", - говорится в сообщении.