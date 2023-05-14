В Киевской области мужчине оторвало руку взрывным устройством

Мужчину госпитализировали с травматической ампутацией левой руки. В полиции отмечаются, что 57-летний житель села Копачи получил травму в результате неосторожного обращения с найденным взрывным устройством, которое он пытался разобрать в гаражном помещении.

"Помните, в случае обнаружения подозрительных предметов, немедленно звоните в полицию на спецлинию "102". Защита и безопасность граждан - наш приоритет!", - сообщили в полиции Киевской области.