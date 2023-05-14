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У Київській області чоловіку відірвало руку вибуховим пристроєм

Фото: чоловік підірвався на вибуховому пристрої у Київській області (kyivcity/gov.ua)
Автор: Максим Шушко

Жителю села Копачі Київської області відірвало руку через вибуховий пристрій.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram поліції Київської області.

Чоловіка госпіталізували з травматичною ампутацією лівої руки. У поліції зазначаються, що 57-річний житель села Копачіотримав травму внаслідок необережного поводження зі знайденим вибуховим пристроєм, який він намагався розібрати у гаражному приміщення.

"Пам’ятайте, в разі виявлення підозрілих предметів, негайно телефонуйте до поліції на спецлінію "102". Захист та безпека громадян - наш пріоритет!", - повідомили в поліції Київської області.

Раніше в Херсонській області чоловік натрапив на російську міну неподалік від села Благодатне. Він загинув від отриманих травм.

Нагадаємо, мешканець Ізюму Харківської області підірвався на протипіхотній ворожій міні типу ПФМ-1 "Пелюстка".

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