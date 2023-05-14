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В Киевской области мужчине оторвало руку взрывным устройством

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Киевская область, Воскресенье 14 мая 2023 02:08
В Киевской области мужчине оторвало руку взрывным устройством Фото: мужчина взорвался на взрывном устройстве в Киевской области (kyivcity/gov.ua)
Автор: Максим Шушко

Жителю села Копачи Киевской области оторвало руку из-за взрывного устройства.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram полиции Киевской области.

Мужчину госпитализировали с травматической ампутацией левой руки. В полиции отмечаются, что 57-летний житель села Копачи получил травму в результате неосторожного обращения с найденным взрывным устройством, которое он пытался разобрать в гаражном помещении.

"Помните, в случае обнаружения подозрительных предметов, немедленно звоните в полицию на спецлинию "102". Защита и безопасность граждан - наш приоритет!", - сообщили в полиции Киевской области.

Ранее в Херсонской области мужчина наткнулся на российскую мину неподалеку от села Благодатное. Он погиб от полученных травм.

Напомним, житель Изюма Харьковской области взорвался на противопехотной вражеской мини типа ПФМ-1 "Лепесток".

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Киевская область взрывное устройство
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