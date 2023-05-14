У Київській області чоловіку відірвало руку вибуховим пристроєм

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram поліції Київської області.

Чоловіка госпіталізували з травматичною ампутацією лівої руки. У поліції зазначаються, що 57-річний житель села Копачіотримав травму внаслідок необережного поводження зі знайденим вибуховим пристроєм, який він намагався розібрати у гаражному приміщення.

"Пам’ятайте, в разі виявлення підозрілих предметів, негайно телефонуйте до поліції на спецлінію "102". Захист та безпека громадян - наш пріоритет!", - повідомили в поліції Київської області.