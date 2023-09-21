RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Киевской области из-за ночной атаки повреждены больница и дома, есть пострадавший

Фото: в Киевской области упали обломки ракет (facebook.com/pgo.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

В Киевской области упали обломки сбитых российских ракет. В результате атаки оккупантов повреждены больница и дома, есть пострадавший.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора в Facebook.

По данным прокуратуры, из-за российской атаки 21 сентября повреждены частные дома мирных жителей, хозяйственные постройки, авто и здание больницы. Также обломки ракет упали на территорию предприятия, там вспыхнул пожар.

В результате российского террора пострадал мужчина, он получил осколочные ранения ног.

Правоохранители начали расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

 

Фото: в Киевской области упали обломки ракет (facebook.com/pgo.gov.ua)

Что известно о ночной атаке

Этой ночью и утром российские оккупанты атаковали Украину ракетами. Взрывы слышали во многих регионах, в частности, в Киеве и области.

В районе столицы силы ПВО сбили около 20 вражеских целей, но обломки упали в нескольких районах.

Детальнее о ракетном ударе по Киеву - в материале РБК-Украина.

Также все последствия вражеской атаки 21 сентября узнайте в нашем материале.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киевская областьВойна в УкраинеВойна России против Украиныракетиракетный удар