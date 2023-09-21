У Київській області через нічну атаку пошкоджено лікарню та будинки, є постраждалий

За даними прокуратура, через російську атаку 21 вересня пошкоджено приватні будинки мирних мешканців, господарчі споруди, авто і будівлю лікарні. Також уламки ракет впали на територію підприємства, там спалахнула пожежа.

Внаслідок російського терору постраждав чоловік, він отримав осколкові поранення ніг.

Правоохоронці розпочали розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Фото: у Київській області впали уламки ракет (facebook.com/pgo.gov.ua)

Що відомо про нічну атаку

Цієї ночі та зранку російські окупанти атакували Україну ракетами. Вибухи чули у багатьох регіонах, зокрема у Києві та області.

У районі столиці сили ППО збили близько 20 ворожих цілей, але уламки впали у декількох районах.

Детальніше про ракетний удар по Києву - у матеріалі РБК-Україна.

Також про всі наслідки ворожої атаки 21 вересня дізнайтеся у нашому матеріалі.

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