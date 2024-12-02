В Киевской области из-за атаки дронов горел склад предприятия

В Киевской области вспыхнул пожар в результате атаки дронов РФ ночью 2 декабря. Горел склад предприятия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Киевской ОВА Руслана Кравченко в Facebook.
Он отметил, что в Киевской области воздушная тревога длилась всю ночь и объявлялась дважды. В области работали силы ПВО, есть сбитые вражеские цели.
Прямые попадания в объекты критической или жилой инфраструктуры не зафиксированы. Пострадавших нет. Но из-за падения обломков в Киевской области возник пожар.
"В одном из районов области в результате падения обломков сбитых вражеских целей произошло возгорание складского помещения сельскохозяйственного предприятия. Пожар ликвидирован", - сообщил Кравченко.
Воздушные силы ВСУ сообщили, что в ночь на 2 декабря оккупанты выпустили по Украине 110 ударных дронов и беспилотников других типов. ПВО работала в 10 областях Украины.
Силы противовоздушной обороны уничтожили 52 дрона, еще 50 беспилотников локационно потеряны. Шесть дронов полетели в Россию и Беларусь.
Ночью российский дрон ударил по пятиэтажке в Тернополе. В результате атаки возник пожар. Три человека пострадали, есть жертва.
Также россияне направили беспилотников в Киев. В столице и на подступах уничтожили до 20 дронов.
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