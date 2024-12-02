В Киевской области из-за атаки дронов горел склад предприятия

Он отметил, что в Киевской области воздушная тревога длилась всю ночь и объявлялась дважды. В области работали силы ПВО, есть сбитые вражеские цели.

Прямые попадания в объекты критической или жилой инфраструктуры не зафиксированы. Пострадавших нет. Но из-за падения обломков в Киевской области возник пожар.

"В одном из районов области в результате падения обломков сбитых вражеских целей произошло возгорание складского помещения сельскохозяйственного предприятия. Пожар ликвидирован", - сообщил Кравченко.