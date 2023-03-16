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В Киевской области произошел масштабный пожар на АЗС

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Борисполь, Четверг 16 марта 2023 10:16
В Киевской области произошел масштабный пожар на АЗС Фото: в Борисполе сгорела цистерна с бензином (t.me/andrii_nebytov)
Автор: Наталья Юрченко

Масштабный пожар произошел на одной из АЗС в Киевской области утром 16 марта. На территории заправки загорелась автоцистерна с бензином.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника полиции Киевской области Андрея Небытова.

Водитель грузовика отметил, что направлялся в Черкассы. Около 5:00 он остановился на заправке в Борисполе Киевской области. Через некоторое время мужчина увидел возгорание под кабиной. В автоцистерне находилось 10 тысяч литров бензина.

В ГСЧС отмечают, что пожар произошел на улице Калмыкова в Борисполе. Локализовать огонь удалось в 7:20, а полностью потушить в 7:33.

Пожар на АЗС тушили 60 бойцов ГСЧС и 16 единиц техники. На помощь пришли спасатели из аэропорта "Борисполь", Киева, Броваров, Переяслава и других населенных пунктов.

К счастью, спасатели вовремя потушили пожар, поэтому удалось избежать возгорания в резервуарах заправки.

Фото: пожар в Борисполе тушили 60 спасателей (t.me/dsns_telegram)

Глава полиции Киевской области отметил, что на месте работают экстренные службы. Полицейские осматриваю место происшествия и выясняют причину возгорания.

Напомним, недавно на проспекте Степана Бандеры в Киеве произошел масштабный пожар.

Также в Киеве 25 февраля произошел пожар на одном из предприятий в Подольском районе, огонь охватил склад лакокрасочной продукции.

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