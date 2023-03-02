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В Киеве загорелся масштабный пожар на проспекте Бандеры (фото, видео)

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Киев, Четверг 02 марта 2023 09:39
В Киеве загорелся масштабный пожар на проспекте Бандеры (фото, видео) Фото: в Киеве загорелся масштабный пожар на проспекте Бандеры (t.me/s/dsns_telegram)
Автор: Мария Кучерявец

В Киеве сегодня, 2 марта произошел пожар. В сети пишут о масштабном возгорании на проспекте Степана Бандеры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

По информации местных жителей, пожар произошел возле гипермаркета "Ашан".

"В Киеве на Бандере возле "Ашана" серьезный пожар. Судя по видео, горят складские помещения", - сообщает канал dtp.kiev.ua.

Между тем, другие источники информируют, что пожар произошел на СТО.

"Масштабный пожар на Степана Бандеры...горит СТО", - пишут в сети.

Напомним, что 25 февраля в Киеве произошел пожар на одном из предприятий в Подольском районе, огонь охватил склад лакокрасочной продукции.

Также мы писали, что 28 февраля в Голосеевском районе столицы один человек пострадал в результате пожара и взрывов газовых баллонов в отдельно стоящем здании.

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