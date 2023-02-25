В Киеве горит предприятие в Подольском районе

В Киеве произошел пожар на одном из предприятий в Подольском районе. Все службы уже работают на месте.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра Киева Виталия Кличко.

"Пожар на предприятии в Подольском районе столицы. Все службы уже на месте. Подробности - позже", - пишет городской голова.

Фото: в Киеве возник пожар на предприятии в Подольском районе (t.me/vitaliy_klitschko)

По словам очевидцев, правоохранители перекрыли улицу Новоконстантиновку.

Обновлено в 15:38

Пожар на складе лако-красочной продукции. Площадь огня составляет 3 тысячи квадратных метров.

"Информация о пострадавших отсутствует. Данные обновляются. Все соответствующие службы работают над ликвидацией пожара. Ситуация контролируемая", - добавляет КГВА.

Фото: в Киеве возник пожар на предприятии в Подольском районе (t.me/VA_Kyiv/)