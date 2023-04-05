СБУ разоблачила компании Сивковича и ФСБ в Киеве и области

Как сообщается, работу этих предприятий контролирует бывший заместитель секретаря СНБО Владимир Сивкович, подозреваемый в государственной измене и шпионаже.

По данным следствия, именно он курирует деятельность так называемого «политического офиса» в Москве, организованного по указанию ФСБ. Этот офис проводит разведывательно-подрывную работу против Украины, в том числе координирует работу агентурных сетей в прифронтовых районах Украины.

"Для прикрытия преступных действий и их финансирования Сивкович использовал подконтрольные ему компании в Киеве. Эти предприятия осуществляют свою деятельность в сферах торговли, финансов и транспортных перевозок, а также оказывают риелторские услуги. Свой доход от коммерческой деятельности фирмы направляли на поддержку страны-агрессора и ее приспешников" ,- говорится в сообщении.

В ходе обысков предприятий обнаружили оружие, документы и другие материалы с доказательствами незаконной деятельности Сивковича. Следствие продолжается.