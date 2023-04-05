RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

СБУ разоблачила компании Сивковича и ФСБ в Киеве и области

Фото:компании Сивковича и ФСБ разоблачила СБУ в Киеве и области(ssu.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

СБУ совместно с ДБР разоблачила 15 компаний в Киеве и области, работавших в интересах страны-агрессора.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Службу безопасности Украины.

Как сообщается, работу этих предприятий контролирует бывший заместитель секретаря СНБО Владимир Сивкович, подозреваемый в государственной измене и шпионаже.

По данным следствия, именно он курирует деятельность так называемого «политического офиса» в Москве, организованного по указанию ФСБ. Этот офис проводит разведывательно-подрывную работу против Украины, в том числе координирует работу агентурных сетей в прифронтовых районах Украины.

"Для прикрытия преступных действий и их финансирования Сивкович использовал подконтрольные ему компании в Киеве. Эти предприятия осуществляют свою деятельность в сферах торговли, финансов и транспортных перевозок, а также оказывают риелторские услуги. Свой доход от коммерческой деятельности фирмы направляли на поддержку страны-агрессора и ее приспешников" ,- говорится в сообщении.

В ходе обысков предприятий обнаружили оружие, документы и другие материалы с доказательствами незаконной деятельности Сивковича. Следствие продолжается.

Напомним, правоохранители завершили досудебное расследование в отношении бывшего главы управления СБУ в Крыму Олега Кулинича. Появились новые доказательства, подтверждающие его связи с русским ФСБ.

Также ранее мы писали о том, что суд арестовал еще два земельных участка супруги Медведчука.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности УкраиныФСБВладимир Сивкович