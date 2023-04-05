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СБУ викрила компанії Сівковича та ФСБ в Києві та області

Фото: компанії Сівковича та ФСБ викрила СБУ в Києві та області (ssu.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

СБУ спільно з ДБР викрила 15 компаній у Києві та області, які працювали в інтересах країни-агресора.

Про це повідомляє РБК-Україна посилаючись на Службу безпеки України

Як повідомляється, роботу цих підприємств контролює колишній заступник секретаря РНБО Володимир Сівкович, якого підозрюють у державній зраді та шпигунстві.

За даними слідства, саме він курує діяльність так званого "політичного офісу" у Москві, який організували за вказівкою ФСБ. Цей офіс проводить розвідувально-підривну роботу проти України, у тому числі координує роботу агентурних мереж у прифронтових районах України.

"Для прикриття злочинних дій та їх фінансування Сівкович використовував підконтрольні йому компанії у Києві. Ці підприємства здійснюють свою діяльність у сферах торгівлі, фінансів і транспортних перевезень, а також надають ріелторські послуги. Свій дохід від комерційної діяльності фірми спрямовували на підтримку країни-агресора та її поплічників" ,- йдеться в повідомленні.

Під час обшуків підприємств виявили зброю, документи та інші матеріали із доказами незаконної діяльності Сівковича. Слідство триває.

Нагадаємо, правоохоронці завершили досудове розслідування стосовно колишнього очільника управління СБУ в Криму Олега Кулініча. З'явилися нові докази, які підтверджують його зв'язки з російською ФСБ.

Також раніше ми писали про те, що суд заарештував ще дві земельні ділянки дружини Медведчука.

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Служба безпеки УкраїниФСБВладимир Сивкович