СБУ викрила компанії Сівковича та ФСБ в Києві та області

СБУ спільно з ДБР викрила 15 компаній у Києві та області, які працювали в інтересах країни-агресора.
Про це повідомляє РБК-Україна посилаючись на Службу безпеки України
Як повідомляється, роботу цих підприємств контролює колишній заступник секретаря РНБО Володимир Сівкович, якого підозрюють у державній зраді та шпигунстві.
За даними слідства, саме він курує діяльність так званого "політичного офісу" у Москві, який організували за вказівкою ФСБ. Цей офіс проводить розвідувально-підривну роботу проти України, у тому числі координує роботу агентурних мереж у прифронтових районах України.
"Для прикриття злочинних дій та їх фінансування Сівкович використовував підконтрольні йому компанії у Києві. Ці підприємства здійснюють свою діяльність у сферах торгівлі, фінансів і транспортних перевезень, а також надають ріелторські послуги. Свій дохід від комерційної діяльності фірми спрямовували на підтримку країни-агресора та її поплічників" ,- йдеться в повідомленні.
Під час обшуків підприємств виявили зброю, документи та інші матеріали із доказами незаконної діяльності Сівковича. Слідство триває.
Нагадаємо, правоохоронці завершили досудове розслідування стосовно колишнього очільника управління СБУ в Криму Олега Кулініча. З'явилися нові докази, які підтверджують його зв'язки з російською ФСБ.
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