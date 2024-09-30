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Киевский апелляционный суд обязал ГБР открыть уголовное дело против генерала Содоля

Понедельник 30 сентября 2024 18:50
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Киевский апелляционный суд обязал ГБР открыть уголовное дело против генерала Содоля Фото: Юрий Содоль (armyinform com ua)
Автор: Наталья Кава

Киевский апелляционный суд обязал ДБР открыть уголовное дело против генерала Юрия Содоля. В начале лета он был уволен с должности командующего Объединенными Силами ВСУ.

Об этом заявил начальник штаба бригады "Азов" Нацгвардии Украины Богдан Кротевич, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

Как рассказал Кротевич, сегодня он впервые выступал перед судом и давал показания генералу Содолю.

"Когда мне предоставили слово, я подчеркнул, что хочу увидеть справедливость. По состоянию на сейчас расследования проводятся почти по всем командирам бригад, однако некоторое военное руководство чувствует безнаказанность за свои действия", - рассказал он.

По его мнению, только справедливый суд может защитить тех, кто действительно отдает свою жизнь ради Родины.

По его словам, Киевский апелляционный суд отменил определение следственного судьи Шевченковского районного суда города Киева от 19 августа 2024 года по делу №761/24500/24 производства №1-кс/761/15750/24.

Суд обязал Государственное бюро расследований не позднее 24 часов с момента получения копии судебного определения, принятого по результатам рассмотрения данной апелляционной жалобы, в порядке статьи 214 УПК Украины, внести в Единый реестр досудебных расследований сведения о совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. . 425 Уголовного кодекса Украины на основании заявления Кротевича Богдана Александровича.

Что предшествовало

В конце июня президент Украины Владимир Зеленский сменил командующего Объединенными силами ВСУ. С должности уволили генерал-лейтенанта Юрия Содоля. Этому предшествовали слухи о расследовании, фигурантом которого якобы является генерал.

Командующим Объединенными силами был назначен бригадный генерал Андрей Гнатов. Президент уже представил Игнатову бойцам на фронте.

Подробнее о кадровых изменениях - в материале РБК-Украина.

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ГБР Суд Апелляционный суд Киева
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