Київський апеляційний суд зобов’язав ДБР відкрити кримінальну справу проти генерала Содоля

Київський апеляційний суд зобов’язав ДБР відкрити кримінальну справу проти генерала Юрія Содоля. На початку літа його було звільнено з посади командувача Об'єднаних Сил ЗСУ.

Про це заявив начальник штабу бригади "Азов" Нацгвардії України Богдан Кротевич, повідомляє РБК-Україна з посиланям на його Telegram.

Як розповів Кротевич, сьогодні він вперше виступав перед судом та давав свідчення стосовно генерала Содоля.

"Коли мені надали слово, я наголосив на тому що хочу побачити справедливість. Станом на зараз розслідування проводяться майже по всім командирам бригад, проте деяке військове керівництво відчуває безкарність за свої дії", - розповів він.

На його думку, лише справедливий суд може захистити тих, хто насправді віддає своє життя заради Батьківщини

За його словами, Київський апеляційний суд скасував ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 19 серпня 2024 року у справі №761/24500/24 провадження №1-кс/761/15750/24.

Суд зобов’язав Державне бюро розслідувань не пізніше 24 годин з моменту отримання копії судової ухвали, прийнятої за результатами розгляду даної апеляційної скарги, в порядку статті 214 КПК України, внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 425 Кримінального кодексу України на підставі Заяви Кротевича Богдана Олександровича.