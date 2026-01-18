На Киевщине восстанавливают очное обучение в школах, но в новом формате

В Киевской области приняли решение с 19 января возобновить учебный процесс в учреждениях среднего образования. Но будут некоторые особенности с учетом ситуации со светом и отоплением.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение руководителя Киевской областной военной администрации Николая Калашника.
Калашник отметил, что несмотря на текущую ситуацию - атаки РФ по энергетике, из-за чего нет света и отопления во время морозов - считает решение о возобновлении учебного процесса "правильным и необходимым".
"Учебный процесс не прекращался даже в самые сложные времена. Безусловно, решение о начале обучения принимаются исключительно с учетом санитарных норм и ситуации с безопасностью", - отметил он.
С учетом текущей ситуации, принято решение сократить продолжительность уроков до 30 минут. Вторая смена будет завершать обучение не позднее 16:00. Учебные заведения имеют укрытия, альтернативные источники питания, индивидуальные котельные и горячее питание.
Также отдельно уделили внимание состоянию дорог к школам: они должны быть расчищены и полностью готовы к использованию. В целом в течение выходных проведенная инспекция школ показала неплохие результаты.
"Поэтому сегодня Совет обороны рекомендует общинам самостоятельно принять решение о начале учебного семестра и обнародовать эту информацию на официальных ресурсах", - добавил Калашник.
Впрочем, еще не все громады подготовились к учебному процессу, поэтому будет проведено заседание комиссий, которые определят "конкретные даты начала обучения, а также перечень учебных заведений, которые готовы его начать".
Тем временем 15 января Министерство образования и науки приняло решение о продлении каникул в Украине в связи с ситуацией с безопасностью. Имеется в виду чрезвычайное положение в энергетике, о введении которого говорил президент Владимир Зеленский.
Отдельно в школах Киева с 19 января вводят дополнительные каникулы, которые продлятся до 1 февраля. Решение приняли на Совете обороны столицы в соответствии с постановлением правительства.
Образовательный омбудсмен Украины Надежда Лещик предполагает, что отработать удлиненные зимние каникулы можно или за счет отмены весенних каникул или продленного обучения в июне 2026 года.