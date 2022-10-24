В Киевской области сегодня будут взрывы: названа причина

Фото: саперы сегодня будут работать в Белоцерковском районе (Виталий Носач/РБК-Украина)

Сегодня после 16:00 в Белоцерковском районе (Киевская область) будут слышны взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской областной военной администрации.

"Сегодня, 24 октября, с 16:00 до 17:00, в районе саперы будут уничтожать взрывоопасные предметы. Поэтому в некоторых общинах возможны звуки взрывов. Сохраняйте спокойствие и соблюдайте правила безопасности", - говорится в сообщении.