На Київщині сьогодні будуть вибухи: названо причину

Фото: сапери сьогодні працюватимуть у Білоцерківському районі (Віталій Носач/РБК-Україна)

Сьогодні після 16:00 у Білоцерківському районі (Київська область) буде чути вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської обласної військової адміністрації.

"Сьогодні, 24 жовтня, з 16:00 до 17:00, в районі сапери знищуватимуть вибухонебезпечні предмети. Тому в деяких громадах можливі звуки вибухів. Зберігайте спокій та дотримуйтесь правил безпеки", - йдеться у повідомленні.