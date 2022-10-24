ua ru
Пн, 24 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

На Київщині сьогодні будуть вибухи: названо причину

Новость на русском →
Київська область, Понеділок 24 жовтня 2022 15:46
На Київщині сьогодні будуть вибухи: названо причину Фото: сапери сьогодні працюватимуть у Білоцерківському районі (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Сьогодні після 16:00 у Білоцерківському районі (Київська область) буде чути вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської обласної військової адміністрації.

"Сьогодні, 24 жовтня, з 16:00 до 17:00, в районі сапери знищуватимуть вибухонебезпечні предмети. Тому в деяких громадах можливі звуки вибухів. Зберігайте спокій та дотримуйтесь правил безпеки", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, напередодні у звільненому Святогірську (Донецька область) під час розмінування загинув рятувальник.

Українські сапери постійно проводять роботу зі знищення залишених росіянами мін та боєприпасів, особливо на деокупованих територіях.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київська область Вибух
NEWS
ЗСУ наступають у районі Кремінної та Сватового, ведуться бої під Бахмутом: мапи фронту від ISW
ЗСУ наступають у районі Кремінної та Сватового, ведуться бої під Бахмутом: мапи фронту від ISW
DAILY
Володимир Кудрицький: Росіяни намагаються повністю погасити нашу енергосистему
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Володимир Кудрицький: Росіяни намагаються повністю погасити нашу енергосистему