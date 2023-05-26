В Киеве скандальный судья насмерть сбил 23-летнего нацгвардейца: кто такой Алексей Тандыр и реакция украинцев
В Киеве на блокпосте судья Макаровского райсуда Алексей Тандыр сбил насмерть нацгвардейца. От полученных травм 23-летний военный, отец троих детей, скончался на месте. Очевидцы говорят, что "служитель Фемиды" был в алкогольном опьянении и гнал на своем Lexus на бешеной скорости. Сам судья от теста на алкоголь отказался.
Детали трагического ДТП, а также о том, чем известен Алексей Тандыр и реакция украинцев на его поступок, - в материале Styler ниже.
Как случилось ДТП
Известно, что в ночь на 26 мая судья ехал мимо блокпоста (заезд в столицу со стороны Житомира).
Молодой нацгвардеец увидел, что машина очень быстро едет, и пошел ставить фишку, чтобы остановить и проверить документы у водителя.
Однако Тандыр не остановился и на скорости сбил парня… И только после этого судья остановился. На место ДТП сразу подъехала полиция и ГБР, но виновник аварии отказался проходить тест на алкоголь.
На осмотр он тоже отказался ехать, рассчитывая, судя по всему, что со временем алкоголь выветрится и ему удастся избежать справедливого наказания.
На месте ДТП судья, как говорят очевидцы, "сказал, что ему очень плохо и попросил вызвать скорую помощь".
Судья, сбивший военного в комендантский час, от прохождения теста на алкоголь отказался (фото: dbr.gov.ua)
Кто такой Алексей Тандыр
Алексей Тандыр кандидат юридических наук. С 2018 года является членом Ассоциации юристов Украины. В том же году вошел в состав постоянно действующей рабочей группы Совета судей Украины по развитию судейского самоуправления в Киевской области. В судебной системе Тандыр работает более 12 лет.
Он часто участвовал в различных судебных и юридических форумах и съездах.
Тандыр часто посещал мероприятия для судей (фото: facebook.com/makarivCourt)
В то же время активисты утверждают, что этот судья имеет большое количество закрытых дел по 130 статье КУоАП ("Управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического, другого опьянения или под влиянием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и быстроту реакции").
"В частности в 2018 году судья Киево-Святошинского суда Киевской области Дмитрий Усатый тоже в алкогольном опьянении совершил ДТП. Угадайте, кто закрыл производство за отсутствием состава административного правонарушения? Судья Алексей Тандыр", - говорится в сообщении на Facebook-странице "Автомайдана".
"К тому времени, член правления "Автомайдана" Роман Маселко подавал дисциплинарные жалобы на судей. Однако тогдашняя ВРП отказалась наказывать как Тандыра, так и Усатова", - добавили активисты.
Тандыр в кругах активистов имеет репутацию скандального судьи (фото: facebook.com/makarivCourt)
Реакция соцсетей на ДТП за частые судьи
В сети украинцы в один голос требуют наказать Тандыра. Все надеются, что ему не удастся избежать уголовной ответственности и это станет наукой для всех должностных лиц, до сих пор уверенных в своей безнаказанности.
- Судді в Україні - це привілейована каста
- Яка м*рзота! Господи! Скільки ще так буде продовжуватись?..
- А тепер Усатий закриє провадження проти Тандира? А хлопця хто поверне батькам? Мало хлопців зараз гине? Так ще якась п'яна мр*зота буде збивати і уникати відповідальності, ухиляючись від процедур, які обов'язково мають бути проведенні в таких випадках? Пізніше він скаже, що йому було зле? Чи у нього щось сталось з машиною? То може краще було пристр*лити на місці за не виконання наказу військового про зупинку?
- Судова система прогнила, але всіх все влаштовує…
- Це якийсь сюр... Роблять, що хочуть, вбивають мимохідь, гребуть гроші, скільки хочуть, і ніхто нічого не може їм зробити... У нас що, феодалізм у 21 столітті?
- Якщо не викорінимо це зло, то Україна не відбудеться як держава!
- Дуже б хотілося, щоб по ньому відкрили вогонь на ураження. Чому цього не зробили…
- В нього до сих пір не взяли аналізи на бухло і наркотики. Класно. Трошки пошумимо і він через півроку буде вести засідання…
- Вбив дитину… Хлопці воюють , а ці покидьки продовжують бухати. І вбивати…
- Здається, що останнім часом наша судова система кожен раз пробиває дно все нижче і нижче. Це зайвий раз підтверджує те, що ця система віджила себе повністю і несе загрозу для подальшого розвитку та існування держави в цілому. І якщо зараз не змінити це кардинальним образом - ця корупційна гідра буде пожирати нашу державу не гірше від м*скаля, як вона і робила це всі останні роки, вбиваючи в людях віру в справедливість та верховенство права.
Ранее мы сообщали, что судью, который совершил смертельное ДТП в Киеве, хотят взять под стражу.
Также мы писали, что в Хмельницком произошла смертельная авария. Водитель сбил двух военных и сотрудницу полиции.