Киевщина под массированной атакой врага: разрушенные дома, предприятия и автомобили

07:30 14.05.2026 Чт
2 мин
Известно о шести пострадавших в результате атаки РФ
aimg Юлия Маловичко
Фото: работники ГСЧС (DSNS Facebook)

Всю ночь Киевская область находилась под массированной вражеской атакой. Под удар попали жилые дома, предприятия, автомобили, известно о семи пострадавших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Киевской ОВА Николая Калашника.

Разрушенные дома, пожары и раненые: ГСЧС показала последствия массированной атаки на Киев

Последствия обстрела зафиксированы сразу в нескольких районах Киевской области.

В Бориспольском районе пострадали пять человек. Мужчину и женщину с осколочными ранениями госпитализировали в местную больницу. Еще трем женщинам медицинскую помощь оказали на месте.

В Фастовском районе травмирована женщина, медицинскую помощь ей оказали на месте.

В Бучанском районе возник пожар складского здания и двух автомобилей.

В Обуховском районе повреждены три частных дома.

В Броварском районе - три частных дома, автомобиль и предприятие.

В Бориспольском районе поражен многоэтажный дом, шесть автомобилей, предприятие, частный дом и хозяйственные постройки.

В Фастовском районе поврежден многоэтажный дом.

В Белоцерковском районе - частный дом.

Во многих местах продолжается ликвидация пожаров. Все оперативные службы работают непрерывно.

Фото: наслідки атаки (ДСНС України)

Массированная атака на Украину и Киев

В ночь на 14 мая россияне запустили на Киев баллистику и дроны. Было громко - в результате повреждено много жилых домов, автомобили, торговый центр, недостроенные дома и многие другие объекты.

Под завалами в Дарницком районе Киева находились люди, спасатели до сих пор ликвидируют последствия обстрела. В общем, пока известно о девяти пострадавших.

