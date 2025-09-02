Против главы Деснянской РГА Бахматова открыто уголовное производство за избиение женщины
Полиция открыла уголовное производство против главы Деснянского района Киева Максима Бахматова, который во время своего отчета в помещении РГА избил женщину. Ему предъявлены обвинения в препятствовании работе народного депутата.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление депутата Киевсовета Анны Старостенко, которая стала жертвой нападающего.
Старостенко сообщила, что главе Деснянской РГА Бахматову инкриминируется статья 351 Уголовного кодекса Украины - "препятствование деятельности депутата".
"Напомню, на прошлой неделе во время открытого отчета в Деснянской РГА мне было отказано в праве на выступление, применены физическая сила и публичные оскорбления со стороны председателя РГА Максима Бахматова", - написала Анна Старостенко у себя в Facebook.
Она отметила, что ожидает от полиции объективного расследования, а от Бахматова - публичных извинений.
Депутат считает произошедшее недопустимым и опасным как прецедент. На публичных мероприятиях должна действовать только одна сила - сила права. Речь идет не об "личном конфликте", а об уважении к институтам, безопасности женщин в политике и нулевой толерантности к насилию, подчеркнула Анна Старостенко.
"Ожидаю объективного расследования Национальной полиции и публичных извинений. Киев должен оставаться городом достоинства, где должностные лица служат громаде, а не злоупотребляют властью", - написала она.
Что известно об инциденте в Деснянской РГА
Как сообщалось ранее, председатель Деснянской РГА Киева Максим Бахматов во время своего отчета напал на депутата Киевсовета, заместителя председателя КГГА Анну Старостенко и нанес ей телесные повреждения.
Мэр Киева Виталий Кличко призвал Офис Президента дать оценку члену своей команды, а правоохранителей - квалифицировать действия Бахматова по закону.
Партия "УДАР Виталия Кличко", от которой баллотировалась в Киевсовет Анна Старостенко, требует немедленного увольнения Бахматова.
В партии отметили, что такие действия назначенного чиновника дискредитируют президента и отражаются на доверии общества к государственным институтам.