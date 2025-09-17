ua en ru
Ср, 17 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Комиссии Киевсовета одобрили обращение к президенту об увольнении Бахматова

Среда 17 сентября 2025 17:09
UA EN RU
Комиссии Киевсовета одобрили обращение к президенту об увольнении Бахматова Фото: глава Деснянской РГА Максим Бахматов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Комиссия Киевсовета по вопросам местного самоуправления на сегодняшнем заседании поддержала обращение к президенту и первой леди об увольнении главы Деснянской РГА Максима Бахматова из-за инцидента на публичном мероприятии, во время которого он применил физическую силу к женщине.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Киевсовета.

"В связи с противоправными и аморальными действиями председателя Деснянской РГА, мы, депутаты Киевского городского совета, выражаем Максиму Бахматову недоверие и считаем невозможным дальнейшее сотрудничество с ним, как с представителем центральной власти, который выполняет делегированные Киевским городским советом полномочия", - говорится в обращении Киевсовета.

Депутаты обратились к главе государства и первой леди Владимиру и Елене Зеленским с призывом уволить Бахматова с занимаемой должности.

"Мы обращаемся к Вам, господин Президент, как к лицу, назначающему и увольняющему председателей райгосадминистраций, с требованием немедленно уволить Максима Бахматова с должности председателя Деснянской районной государственной администрации города Киева. Мы также обращаемся к Первой леди Украины Елене Зеленской с просьбой публично поддержать позицию по недопущению насилия в политике и обеспечению равных прав и уважения к женщинам во власти", - подчеркивают в Киевсовете.

Депутаты также настаивают на немедленном реагировании и подчеркивают, что дальнейшее "пребывание Максима Бахматова на должности главы Деснянской РГА дискредитирует органы государственной власти и лично Президента Украины".

Напомним, ранее проект решения Киевсовета об обращении к президенту об увольнении Бахматова поддержала комиссия по вопросам регламента, депутатской этики и предотвращения коррупции.

Инцидент в Деснянской РГА

Как сообщалось, 27 августа глава Деснянского района столицы Максим Бахматов во время публичного мероприятия применил физическую силу к депутатке Киевсовета, заместителю мэра Киева Анне Старостенко из-за того, что она хотела взять слово и подошла к микрофону.

Мэр Киева Виталий Кличко призвал Офис президента дать оценку члену своей команды, а правоохранителей – квалифицировать действия этого чиновника по закону.

Партия "УДАР Виталия Кличко", от которой баллотировалась в Киевсовет Анна Старостенко, также требует немедленного увольнения Бахматова.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский КГГА Виталий Кличко
Новости
Метсола в Раде объявила о создании в Киеве представительства Европарламента
Метсола в Раде объявила о создании в Киеве представительства Европарламента
Аналитика
"Наша миссия – победить смерть". Интервью с гендиректором больницы Мечникова в Днепре
Владислава Подлеснаяжурналист, ведущая YouTube-канала РБК-Украина "Наша миссия – победить смерть". Интервью с гендиректором больницы Мечникова в Днепре