Комиссии Киевсовета одобрили обращение к президенту об увольнении Бахматова

Комиссия Киевсовета по вопросам местного самоуправления на сегодняшнем заседании поддержала обращение к президенту и первой леди об увольнении главы Деснянской РГА Максима Бахматова из-за инцидента на публичном мероприятии, во время которого он применил физическую силу к женщине.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Киевсовета.

"В связи с противоправными и аморальными действиями председателя Деснянской РГА, мы, депутаты Киевского городского совета, выражаем Максиму Бахматову недоверие и считаем невозможным дальнейшее сотрудничество с ним, как с представителем центральной власти, который выполняет делегированные Киевским городским советом полномочия", - говорится в обращении Киевсовета.

Депутаты обратились к главе государства и первой леди Владимиру и Елене Зеленским с призывом уволить Бахматова с занимаемой должности.

"Мы обращаемся к Вам, господин Президент, как к лицу, назначающему и увольняющему председателей райгосадминистраций, с требованием немедленно уволить Максима Бахматова с должности председателя Деснянской районной государственной администрации города Киева. Мы также обращаемся к Первой леди Украины Елене Зеленской с просьбой публично поддержать позицию по недопущению насилия в политике и обеспечению равных прав и уважения к женщинам во власти", - подчеркивают в Киевсовете.

Депутаты также настаивают на немедленном реагировании и подчеркивают, что дальнейшее "пребывание Максима Бахматова на должности главы Деснянской РГА дискредитирует органы государственной власти и лично Президента Украины".

Напомним, ранее проект решения Киевсовета об обращении к президенту об увольнении Бахматова поддержала комиссия по вопросам регламента, депутатской этики и предотвращения коррупции.