Киевсовет требует от нардепов, избранных в Киеве, объяснений по голосованию за закон о НАБУ и САП

Депутаты Киевсовета обратились к народным депутатам Украины, избранным по мажоритарным округам в городе Киеве, объяснить, почему они поддержали закон, который лишает независимости НАБУ и САП. Столичные депутаты также требуют от них принять все возможные меры для восстановления независимости антикоррупционных органов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сопредседателя фракции "УДАР Виталия Кличко" в Киевсовете Дмитрия Белоцерковца.
"Семеро народных депутатов, избранных в Верховную Раду по Киеву, поддержали законопроект, которым ограничиваются полномочия антикоррупционных органов. Считаю, что они должны объяснить обществу, почему голосовали за. Поэтому мы с коллегами-депутатами Киевского городского совета инициировали обращение к ним с требованиями: 1. принять все возможные меры для отмены норм Закона №4555-ІХ и восстановления независимости антикоррупционных институтов. 2. Публично объяснить мотивы своего голосования за", - сообщил Дмитрий Белоцерковец.
Обращение адресовано таким народным депутатам:
"Закон 4555-IX означает потерю демократического ориентира Украины в глазах европейских партнеров. Принятие закона сигнализирует Западу нежелание власти следовать европейскому курсу, поддерживать демократические ценности и сотрудничество с Европой - что особенно абсурдно на фоне 11-летней борьбы Украины с российской вооруженной агрессией, отстаивая свой европейский выбор и стремясь к демократическому будущему. Действие закона №4555-IX может также привести к существенному сокращению финансовой помощи, что является критически важным в военное время. Мы, депутаты Киевского городского совета, являемся представителями интересов территориальной общины г. Киева и всесторонне заинтересованы в отстаивании прав и интересов представителей территориальной общины столицы Украины", - говорится в обращении Киевсовета.
Напомним, на прошлой неделе Верховная Рада приняла законопроект №12414, ограничивающий независимость НАБУ и САП. Их полномочия частично передали генеральному прокурору Украины.
Президент Владимир Зеленский оперативно подписал законопроект №12414.
Это решение вызвало волну общественного недовольства. В Киеве и других украинских городах тысячи людей вышли на протесты.
Несколькими днями позже Владимир Зеленский внес в Раду законопроект №13533 с нормами о независимости НАБУ и САП. Народные депутаты подали шесть альтернатив законопроекту Зеленского.
Согласно тексту президентского законопроекта, подчинение САП генеральному прокурору отменяется. Среди других положений - ограничение влияния генпрокурора на НАБУ, институциональная независимость САП, упрощение процедуры назначения прокуроров.