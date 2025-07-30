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Київрада вимагає від нардепів, обраних у Києві, пояснень щодо голосування за закон по НАБУ і САП

Фото: Київрада вимагає від нардепів, обраних у Києві, пояснень щодо голосування за закон по НАБУ і САП (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Депутати Київради звернулися до народних депутатів України, обраних за мажоритарними округами в місті Києві, пояснити, чому вони підтримали закон, який позбавляє незалежності НАБУ та САП. Столичні депутати також вимагають від них вжити всіх можливих заходів для відновлення незалежності антикорупційних органів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на співголову фракції "УДАР Віталія Кличка" у Київраді Дмитря Білоцерковця.

"Семеро народних депутатів, обраних до Верховної Ради по Києву, підтримали законопроект, яким обмежуються повноваження антикорупційних органів. Вважаю, що вони мають пояснити громаді, чому голосували за. Тому ми з колегами-депутатами Київської міської ради ініціювали звернення до них з вимогами: 1. Вжити всіх можливих заходів для скасування норм Закону №4555-ІХ та відновлення незалежності антикорупційних інституцій. 2. Публічно пояснити мотиви свого голосування за", - повідомив Дмитро Білоцерковець.

Звернення адресовано таким народним депутатам:

  • Максим Перебийніс (212 округ)
  • Артем Дубнов (213 округ)
  • Леся Забуранна (216 округ)
  • Анна Пуртова (221 округ)
  • Богдан Яременко (215 округ)
  • Олександр Юрченко (211 округ)
  • Мар’яна Безугла (217 округ)

"Закон 4555-IX означає втрату демократичного орієнтиру України в очах європейських партнерів. Прийняття закону сигналізує Заходу небажання влади слідувати про європейському курсу, підтримувати демократичні цінності та співпрацю з Європою - що є особливо абсурдним на тлі 11-річної боротьби України з російською збройною агресією, відстоюючи свій європейський вибір та прагнучи демократичного майбутнього. Дія закону №4555-IX може також призвести до суттєвого скорочення фінансової допомоги, що є критично важливим у воєнний час. Ми, депутати Київської міської ради, є представниками інтересів територіальної громади м. Києва та всебічно зацікавлені у відстоюванні прав та інтересів представників територіальної громади столиці України", - йдеться у зверненні Київради. 

Обмеження повноважень НАБУ і САП

Нагадаємо, минулого тижня Верховна Рада ухвалила законопроєкт №12414, що обмежує незалежність НАБУ та САП. Їх повноваження частково передали генеральному прокурору України.

Президент Володимир Зеленський оперативно підписав законопроєкт №12414.

Це рішення викрикало хвилю суспільного невдоволення. У Києві та інших українських містах тисячі людей вийшли на протести.

Кількома днями пізніше Володимир Зеленський вніс у Раду законопроєкт №13533 з нормами про незалежність НАБУ і САП. Народні депутати подали шість альтернатив законопроєкту Зеленського.

Згідно з текстом президентського законопроєкту, підпорядкування САП генеральному прокурору скасовується. Серед інших положень - обмеження впливу генпрокурора на НАБУ, інституційна незалежність САП, спрощення процедури призначення прокурорів.

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КМДАНАБУ