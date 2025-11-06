ua en ru
Главная » Жизнь » Общество

Киевсовет выделит 120 млн гривен на программу закупки жилья для военных и их семей, - Кличко

Киев, Четверг 06 ноября 2025 15:11
Киевсовет выделит 120 млн гривен на программу закупки жилья для военных и их семей, - Кличко Фото: Виталий Кличко заявил о финансировании жилищной программы для военных (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Киевсовет выделит около 120 млн грн на софинансирование программы закупки жилья. Это касается, в частности, военных, ветеранов и их семей, которые находятся в квартирной очереди в столице.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Киева.

"На сегодняшнем заседании Киевсовет рассмотрит вопрос о выделении почти 120 млн грн на софинансирование программы закупки жилья 50/50 и 70/30. Это решение тоже будет касаться наших военных, ветеранов и их семей. А также других слоев населения, нуждающихся в улучшении жилищных условий и находящихся на квартирной очереди в Киеве", - сообщил Виталий Кличко.

Кроме того, по словам городского головы, сегодня депутаты горсовета должны рассмотреть вопрос об организации бесплатного питания детей из многодетных семей в коммунальных детсадах.

"Среди неотложного депутаты Киевсовета должны рассмотреть и вопрос об организации бесплатного питания детей из многодетных семей в коммунальных заведениях дошкольного образования - то есть в детских садах", - сообщил мэр Киева.

Также Виталий Кличко отметил, что Киевсовет должен выделить средства на докапитализацию "Киевгорстроя". Речь идет о направлении последней части средств, общую сумму которых было принято ранее.

Напомним, Киев ввел программу софинансирования жилья для киевлян-участников боевых действий и программу льготного кредитования является еОселя, которая также доступна для военных.

Для участия в программе софинансирования нужно стать на квартирный учет, а для участия в еОселе можно подать заявку онлайн через портал Дия. Подробные условия можно узнать в публикации на сайте КГГА.

