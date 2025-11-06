ua en ru
Чт, 06 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Київрада виділить 120 млн гривень на програму закупівлі житла для військових та їхніх родин, - Кличко

Київ, Четвер 06 листопада 2025 15:11
UA EN RU
Київрада виділить 120 млн гривень на програму закупівлі житла для військових та їхніх родин, - Кличко Фото: Віталій Кличко заявив про фінансування житлової програми для військових (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Новіков

Київрада виділить майже 120 млн грн на співфінансування програми закупівлі житла. Це стосується, зокрема, військових, ветеранів та їхніх родин, які перебувають на квартирній черзі в столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Києва.

"На сьогоднішньому засіданні Київрада розгляне питання про виділення майже 120 млн грн на співфінансування програми закупівлі житла 50/50 та 70/30. Це рішення теж стосуватиметься наших військових, ветеранів та їх родин. А також інших верств, які потребують поліпшення житлових умов і перебувають на квартирній черзі в Києві", - повідомив Віталій Кличко.

Крім того, за словами міського голови, сьогодні депутати міськради повинні розглянути питання про організацію безкоштовного харчування дітей з багатодітних родин у комунальних дитсадках.

"Серед невідкладного депутати Київради мають розглянути і питання про організацію безкоштовного харчування дітей з багатодітних родин у комунальних закладах дошкільної освіти - тобто, в дитячих садочках", - повідомив мер Києва.

Також Віталій Кличко зазначив, що Київрада має виділити кошти на докапіталізацію "Київміськбуду". Йдеться про спрямування останньої частини коштів, загальну суму яких ухвалили раніше.

Нагадаємо, Київ запровадив програму співфінансування житла для киян-учасників бойових дій та програму пільгового кредитування єОселя, яка також доступна для військових.

Для участі у програмі співфінансування потрібно стати на квартирний облік, а для участі в єОселі можна подати заявку онлайн через портал Дія. Детальні умови можна дізнатися у публікації на сайті КМДА.

Читайте РБК-Україна в Google News
КМДА Київ Віталий Кличко Житло
Новини
Україна отримала від Латвії понад два десятки БТР Patria (фото)
Україна отримала від Латвії понад два десятки БТР Patria (фото)
Аналітика
Нові КАБи, "Іскандери" та дрони. Як Росія вдосконалює арсенал терору проти України
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Нові КАБи, "Іскандери" та дрони. Як Росія вдосконалює арсенал терору проти України