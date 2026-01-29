Киев снова на графиках, но старая схема не работает: как узнать об отключении света

В Киеве с полуночи 29 января возвращают графики отключений света, но привычная система очередей больше не работает. Теперь у каждого дома будет индивидуальное расписание.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК в Telegram.
Главное
Как сообщили в ДТЭК, с полуночи 29 января для Киева будут действовать временные графики. Узнать когда именно не будет света можно на двух ресурсах:
Вместе с тем, в ДТЭК предупреждают о возможных задержках в работе ресурсов из-за перегрузки.
Временные графики будут дорабатываться в процессе, поэтому возможны неточности.
В компании также описали два сценария развития событий дальше.
Для Киева было сформировано 6 групп, каждая из который была разделена на две подгруппы. Каждый вечер публиковался график отключения света на следующий день. В каждой подгруппе было четкое время, когда свет есть и когда нет.
Вместе с тем, после серии обстрелов в январе, когда под атакой была энергетика, в Киеве ввели аварийные отключения. Графики не действовали несколько недель, а свет у киевлян выключали более чем на 10 часов. Местами света могло не быть и более суток.
Почему дом теперь отключают не по группе?
Понятие общих групп (1-6) временно отменено. Теперь энергосистема города управляется более точечно, поэтому график стал индивидуальным.
Почему сайт ДТЭК может не открываться?
Из-за массовых запросов тысяч киевлян серверы могут быть перегружены. В таком случае используйте чат-бот в Telegram.
Сколько продлится этот "тестовый" режим?
Точных сроков нет. Все зависит от того, насколько быстро энергетики смогут сбалансировать обновленную сеть после последних атак.
