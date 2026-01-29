Киев снова на графиках, но старая схема не работает: как узнать об отключении света

Главное

Отмена очередей: Графики теперь индивидуальные для каждого дома, а не для групп 1-6.

Графики теперь индивидуальные для каждого дома, а не для групп 1-6. Временный режим: Система работает в тестовом формате, возможны неточности.

Система работает в тестовом формате, возможны неточности. Где смотреть: Актуальное расписание - только на сайте и в чат-боте ДТЭК.

Актуальное расписание - только на сайте и в чат-боте ДТЭК. Риски: В случае ухудшения ситуации Киев снова вернется к экстренным отключениям.

Где смотреть графики отключения света в Киеве

Как сообщили в ДТЭК, с полуночи 29 января для Киева будут действовать временные графики. Узнать когда именно не будет света можно на двух ресурсах:

Вместе с тем, в ДТЭК предупреждают о возможных задержках в работе ресурсов из-за перегрузки.

Временные графики будут дорабатываться в процессе, поэтому возможны неточности.

Что будет дальше со светом в Киеве

В компании также описали два сценария развития событий дальше.

Пессимистический - в случае ухудшения ситуации в Киеве снова введут экстренных отключений.

- в случае ухудшения ситуации в Киеве снова введут экстренных отключений. Оптимистический - если ситуация стабилизируется - вернутся привычные графики с очередями.

Как работали графики в Киеве раньше

Для Киева было сформировано 6 групп, каждая из который была разделена на две подгруппы. Каждый вечер публиковался график отключения света на следующий день. В каждой подгруппе было четкое время, когда свет есть и когда нет.

Вместе с тем, после серии обстрелов в январе, когда под атакой была энергетика, в Киеве ввели аварийные отключения. Графики не действовали несколько недель, а свет у киевлян выключали более чем на 10 часов. Местами света могло не быть и более суток.