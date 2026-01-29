Київ знову на графіках, але стара схема не працює: як дізнатися про відключення світла

У Києві з опівночі 29 січня повертають графіки відключень світла, проте звична система черг більше не діє. Тепер кожен будинок матиме індивідуальний розклад.
Про це повідомляє РБК-Україна з поситанням на ДТЕК в Telegram.
Головне
Як повідомили в ДТЕК, з опівночі 29 січня для Києва будуть діяти тимчасові графіки. Дізнатися коли саме не буде світла можна на двох ресурсах:
Разом з тим, у ДТЕК попереджають про можливі затримки в роботі ресурсів через перевантаження.
Тимчасові графіки будуть допрацьовуватись в процесі, тому можливі неточності.
У компанії також описали два сценарія розвитку подій далі.
Для Києва було сформовано 6 груп, кожна з який була розділена на дві підгрупи. Щовечора публікувався графік відключення світла на наступний день. У кожній підгрупі був чіткий час, коли світло є та коли немає.
Втім, після серії обстрілів у січні, де під атакою була енергетика, у Києві ввели аварійні відключення. Графіки не діяли кілька тижнів, а світло у киян вимикали на понад 10 годин. Місцями світла могло не бути й більше доби.
Чому будинок тепер відключають не за групою?
Поняття загальних груп (1-6) тимчасово скасовано. Тепер енергосистема міста керується більш точково, тому графік став індивідуальним.
Чому сайт ДТЕК може не відкриватися?
Через масові запити тисяч киян сервери можуть бути перевантажені. У такому разі використовуйте чат-бот у Telegram.
Скільки триватиме цей "тестовий" режим?
Точних термінів немає. Все залежить від того, наскільки швидко енергетики зможуть збалансувати оновлену мережу після останніх атак.
