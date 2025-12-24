RU

Киев увеличит компенсацию за приобретение автомобилей для ветеранов, - Кличко

Фото: мэр Киева Виталий Кличко (Getty Images)
Автор: Сергей Новиков

Со следующего года увеличится сумма компенсации, которую предоставляет ветеранам Киев за приобретенные авто.

Как пишет РБК-Украина, об этом сообщил после встречи с ветеранами мэр Киева Виталий Кличко.

Также, по его словам, столица рассматривает возможность компенсировать ветеранам приобретение не только новых, но и подержанных авто.

"Встретился с киевлянами-ветеранами, которые получили в этом году частичную компенсацию от города за приобретение новых авто. На этих автомобилях они и приехали в столичную мэрию. Сейчас частичная компенсация за приобретенный автомобиль - 545 тысяч грн", - рассказал он.

По словам Кличко, в следующем году город увеличит ее до 605 тысяч грн, также ветераны с инвалидностью I или II группы имеют возможность получить компенсацию до 100 тысяч грн на переоборудование своего автомобиля под собственные нужды.

"Столица работает и над возможностью предоставлять частичную компенсацию за приобретение не только новых авто, но и за подержанных", - сообщил мэр.

Мэр отметил, что в 2025 году компенсацию на приобретение авто получили 48 ветеранов с инвалидностью I или II группы вследствие ранений во время войны, общая сумма компенсации составила более 25 млн грн.

"Киев стал первым городом в Украине, который ввел такую поддержку для ветеранов. Потому что мы понимаем, насколько важно, чтобы наши защитники вернулись к активной жизни", - подчеркнул Кличко.

По его словам, сегодня в столице зарегистрированы 100 тысяч ветеранов и почти 300 тысяч членов семей защитников и защитниц. Киев оказывает им комплексную помощь через городскую целевую программу "Поддержка киевлян Защитников и Защитниц Украины".

За этот год по программе профинансировали 1,3 млрд грн на различные мероприятия по поддержке и материальной компенсации.

 

