Київ збільшить компенсацію за придбання автомобілів для ветеранів, - Кличко

Також, за його словами, столиця розглядає можливість компенсувати ветеранам придбання не лише нових, але й вживаних авто.

"Зустрівся з киянами-ветеранами, які отримали цього року часткову компенсацію від міста за придбання нових авто. На цих автівках вони і приїхали до столичної мерії. Нині часткова компенсація за придбаний автомобіль - 545 тисяч грн", - розповів він.

За словами Кличка, наступного року місто збільшить її до 605 тисяч грн, також ветерани з інвалідністю I або II групи мають можливість отримати компенсацію до 100 тисяч грн на переобладнання своєї автівки під власні потреби.

"Столиця працює і над можливістю надавати часткову компенсацію за придбання не тільки нових авто, а й за вживаних", - повідомив мер.

Мер зазначив, що у 2025 році компенсацію на придбання авто отримали 48 ветеранів з інвалідністю I або II групи внаслідок поранень під час війни, загальна сума компенсації становила понад 25 млн грн.

"Київ став першим містом в Україні, яке запровадило таку підтримку для ветеранів. Бо ми розуміємо, наскільки важливо, щоб наші захисники повернулися до активного життя", - наголосив Кличко.

За його словами, сьогодні у столиці зареєстровані 100 тисяч ветеранів і майже 300 тисяч членів родин захисників та захисниць. Київ надає їм комплексну допомогу через міську цільову програму "Підтримка киян Захисників та Захисниць України".

За цей рік за програмою профінансували 1,3 млрд грн на різні заходи з підтримки та матеріальної компенсації.