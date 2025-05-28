Киев требует включить помощь Украине в расходы на оборону членов НАТО, - Bloomberg

Общая цель расходов составит 5% от ВВП, с 3,5% на жесткие оборонные расходы и 1,5% на расходы, связанные с обороной.

По данным источника агентства, Киев настаивает на том, чтобы помощь Украине была засчитана в эти 1,5%. Это позволило бы стране компенсировать тот факт, что НАТО в настоящее время не обсуждает возобновление прошлогоднего обещания в размере 40 млрд евро для Украины.

Разделение целей

Согласно документу, другими расходами, которые могут претендовать на долю в 1,5%, станут расходы на защиту критически важной инфраструктуры, расходы на разведывательные агентства невоенного назначения и деятельность, связанную с космосом.

Более широкое определение того, что считается расходами, связанными с обороной, облегчило бы странам достижение цели, поскольку некоторые страны лоббируют включение таких расходов, как борьба с терроризмом.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил на этой неделе, что он ожидает, что члены альянса одобрят новую цель в 5%.

Ожидается, что переговоры продолжатся в комитете НАТО по политике и планированию 28 июня. Предложение может быть изменено и станет основой для обсуждения среди членов альянса.

Расходы на инфраструктуру, особенно в целях военной мобильности, вероятно, будут включены. Эти расходы должны будут вносить вклад в оборонные планы военных альянсов или позволять использовать основные оборонные расходы.

Южные страны НАТО настаивают на включении расходов, связанных с борьбой с терроризмом. Включение товаров двойного назначения, помимо инфраструктуры, также должно быть согласовано.