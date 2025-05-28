Київ вимагає включити допомогу Україні до витрат на оборону членів НАТО, - Bloomberg

НАТО веде переговори з членами про те, що буде дозволено в новій меті витрат на оборону на рівні 5% ВВП.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Загальна мета витрат становитиме 5% від ВВП, з 3,5% на жорсткі оборонні витрати і 1,5% на витрати, пов'язані з обороною.
За даними джерела агентства, Київ наполягає на тому, щоб допомога Україні була зарахована в ці 1,5%. Це дозволило б країні компенсувати той факт, що НАТО наразі не обговорює відновлення торішньої обіцянки в розмірі 40 млрд євро для України.
Згідно з документом, іншими витратами, які можуть претендувати на частку в 1,5%, стануть витрати на захист критично важливої інфраструктури, витрати на розвідувальні агенції невійськового призначення і діяльність, пов'язану з космосом.
Ширше визначення того, що вважається витратами, пов'язаними з обороною, полегшило б країнам досягнення мети, оскільки деякі країни лобіюють включення таких витрат, як боротьба з тероризмом.
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив цього тижня, що він очікує, що члени альянсу схвалять нову мету в 5%.
Очікується, що переговори продовжаться в комітеті НАТО з політики і планування 28 червня. Пропозиція може бути змінена і стане основою для обговорення серед членів альянсу.
Витрати на інфраструктуру, особливо з метою військової мобільності, ймовірно, будуть включені. Ці витрати повинні будуть робити внесок в оборонні плани військових альянсів або дозволяти використовувати основні оборонні витрати.
Південні країни НАТО наполягають на включенні витрат, пов'язаних із боротьбою з тероризмом. Включення товарів подвійного призначення, крім інфраструктури, також має бути погоджено.
Президент США Дональд Трамп уперше за жадав від союзників витрачати 5% на початку цього року після того, як пригрозив вийти з альянсу або захищати тільки тих союзників, які витратили достатньо на оборону.
Цю цифру розцінили як нереалістичну, коли він уперше її згадав, але європейські союзники і Канада прийшли до розуміння того, що їхні витрати повинні були різко збільшитися.
Тільки 23 із 32 союзників досягли поточного цільового показника витрат у 2%, згідно зі щорічним звітом НАТО, опублікованим у квітні. Але всі вони, як очікується, досягнуть його до літа.
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