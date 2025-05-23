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У Трампа требуют от НАТО 5% на оборону: США ждут четкого плана от Альянса

Пятница 23 мая 2025 06:05
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У Трампа требуют от НАТО 5% на оборону: США ждут четкого плана от Альянса Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

НАТО должно представить четкие шаги по достижению показателя расходов на оборону в размере 5% от экономического производства.

Об этом заявил посол США в НАТО Мэтью Уитакер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

"Нам нужно нечто иное, чем обещание, принятое на саммите в Уэльсе в 2014 году, где все согласились с тем, что на оборону будет тратиться 2% ВВП. Нам нужны четкие поэтапные шаги для достижения этих целей, и в то же время мы должны убедиться, что все наши союзники понимают, что речь должна идти в первую очередь о возможностях жесткой обороны", - сказал он в интервью Bloomberg Television.

Издание отмечает, что президент США Дональд Трамп "давил" на НАТО еще во время первого свой первой каденции, заставляя Альянс тратить больше на оборону. Ранее в этом месяце Уитакер предупредил блок, что Трамп не примет участие на саммите НАТО в июне, если блок официально не обязуется увеличить расходы на оборону.

Ожидается, что лидеры НАТО подпишут новую цель по расходам на предстоящем саммите. Она будет включать в себя предложение о выделении 3,5% ВВП на основную оборону и 1,5% на сферы, связанные с обороной к 2032 году.

Bloomberg пишет, что шаткие перспективы окончания войны в Украине также побуждают европейские страны наращивать свой военный потенциал.

Спустя несколько дней после телефонного разговора Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным , который не привел к конкретному прогрессу на пути к миру, канцлер Германии Фридрих Мерц объявил, что его страна "на пути" к увеличению своего оборонного бюджета.

Другие члены НАТО начали оценивать, сколько им придется потратить, и Нидерланды прогнозируют, что им понадобится 21,4 млрд долларов в год, чтобы достичь более высокого целевого показателя расходов на оборону.

Напомним, вчера премьер-министр Нидерландов Дик Схоф заявил, что президент США Дональд Трамп таки примет участие в саммите НАТО в Гааге. Об этом американский лидер сказал ему в ходе их телефонного разговора.

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