Власти Киева отрабатывают разные сценарии на случай длительного отсутствия света, тепла и воды в столице.
Как сообщает РБК-Украина, об этом временно виновный обязанности начальника КГВА Андрей Ткачев заявил в эфире телемарафона.
"Различные алгоритмы отрабатываем сейчас. Готовим "Пункты несокрушимости" с разными особенностями. Подвоз воды, работу бюветных комплексов на случай отсутствия водоснабжения", - рассказал Ткачев.
Он напомнил, что в Киеве работает более 1500 "Пунктов несокрушимости". Также при необходимости развернут дополнительные.
Напомним, как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, власти определили ключевые потребности для защиты энергетики на ближайшие недели и обсудили графики возвращения света в пострадавшие регионы.
Также областная и Киевская городская администрация должна подготовить алгоритмы информирования людей, пункты разлива воды и графики возможных перерывов в водоснабжении. Это касается населённых пунктов с населением более 100 тысяч.