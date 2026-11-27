Напомним, как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, власти определили ключевые потребности для защиты энергетики на ближайшие недели и обсудили графики возвращения света в пострадавшие регионы.

Также областная и Киевская городская администрация должна подготовить алгоритмы информирования людей, пункты разлива воды и графики возможных перерывов в водоснабжении. Это касается населённых пунктов с населением более 100 тысяч.