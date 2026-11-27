Влада Києва відпрацьовує різні сценарії на випадок тривалої відсутності світла, тепла та води у столиці.
Як повідомляє РБК-Україна, про це тимчасово винонуючий обов'язки начальника КМВА Андрій Ткачов заявив в ефірі телемарафону.
"Різні алгоритми відпрацьовуємо наразі. Готуємо "Пункти незламності" з різними особливостями. Підвіз води, роботу бюветних комплексів на випадок відсутності водопостачання", - розповів Ткачов.
Він нагадав, що у Києві працює понад 1500 "Пунктів незламності". Також у разі необхідності розгорнуть додаткові.
Нагадаємо, як повідомив президент України Володимир Зеленський, влада визначила ключові потреби для захисту енергетики на найближчі тижні та обговорила графіки повернення світла в постраждалі регіони.
Також обласні та Київська міська адміністрації мають підготувати алгоритми інформування людей, пункти розливу води та графіки можливих перерв у водопостачанні. Це стосується населених пунктів із населенням понад 100 тисяч.