Нагадаємо, як повідомив президент України Володимир Зеленський, влада визначила ключові потреби для захисту енергетики на найближчі тижні та обговорила графіки повернення світла в постраждалі регіони.

Також обласні та Київська міська адміністрації мають підготувати алгоритми інформування людей, пункти розливу води та графіки можливих перерв у водопостачанні. Це стосується населених пунктів із населенням понад 100 тисяч.